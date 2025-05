Chi l'ha visto, Paola Cappa e Stasi in carcere: il video-choc

"Non mi lasciano stare". Chi l'ha visto?" ha mandato in onda un video inedito riguardante un'intercettazione in caserma di un dialogo tra Alberto Stasi e Stefania Cappa, una delle due gemelle cugine di Chiara Poggi. Lei non è indagata, ma è stata tirata in ballo nella nuova indagine da un testimone. Il fatto risale al 2007, quattro giorni dopo il delitto di Garlasco. Per inciso, nelle ultime ore è spuntato anche un messaggio di Paola K spedito a un'amico, sms nel quale successivamente all'omicidio di Chiara Poggi affermava: "Mi sa che Alberto Stasi lo abbiamo incastrato".

Tant'è, nel filmato mostrato dal programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3, si vede un carabiniere uscire dalla stanza con un pretesto: aveva interrogato per un'ora Stefania Cappa. Poi aveva lasciato la ragazza solo con Alberto Stasi. I due non sapevano di essere intercettati. Non appena la porta si è chiusa, l'ex fidanzato di Chiara accoglie nelle sue braccia la ragazza per farsi consolare. "Non mi lasciano stare", si era lamentata lei. "Chi?", aveva chiesto Stasi. "Loro", aveva chiosato Cappa. "Neanche a me, pensano che sono uno st***zo", aveva aggiunto l'uomo.