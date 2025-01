Casa a Prima Vista, la confessione di Gianluca Torre sulla morte: cosa lo terrorizza

16 gennaio 2025 a

Manca sempre meno alla quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. In principio, il reality doveva ripartire proprio nel mese di gennaio. Ma poi, dopo qualche imprevisto, si è deciso di ricominciare a inizio febbraio. Intanto, però, le super star del programma televisivo non hanno perso tempo. Corrado Sassu e Blasco Pulieri, per esempio, hanno creato un loro podcast che andrà in onda su Youtube. Il format sarà tutto incentrato sulle curiosità dei telespettatori, e su tutti i dettagli curiosi che è indispensabile conoscere quando si vuole acquistare un immobile.

Anche Gianluca Torre si è avventura in un progetto lavorativo simile. L'agente immobiliare più famoso di Milano ha fondato un suo podcast, che curiosamente si chiama Casa perfetta. E per l'occasione è stato intervistato da Vanity Fair. "La casa perfetta non esiste - ha dichiarato Torre -, no, soprattutto perché non troveremo mai una casa che soddisfi al 100% i nostri gusti. La vera casa perfetta, però, è quella di cui conserviamo i ricordi più belli, ed è anche per questo che sono stato contento di mettermi alla prova in questo podcast in cui ho cercato di mettere a loro agio i miei ospiti".

Gianluca Torre ha poi confessato quale sia la sua paura più grande. "La morte dei miei cari - ha ammesso l'agente immobiliare -, perché è irrisolvibile e non puoi fare altro che accettarla. L'ho purtroppo provata sulla mia pelle sia per il papà che per la mamma, che oggi non sono più con me".