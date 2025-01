Affari Tuoi, Pina insultata dopo la puntata: "Min..., non conosce il valore dei soldi", scoppia l'inferno

16 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi è andata in onda forse la puntata più pazza della stagione. Protagonista dell'appuntamento di giovedì 16 gennaio è Pina. I pacchi blu volano via praticamente tutti tranne uno. E così Pina, davanti agli occhi increduli di Stefano De Martino, di fatto accarezza il sogno di portarsi a casa 300.000 euro. E così ecco che comincia a rifiutare, pacco dopo pacco, le offerte del dottore. Una pesantissima da 75.000 euro viene triturata come se nulla fosse.

Ma quando mancano ormai quattro tiri alla fine, Pina, presa dalla paura e con tre pacchi rossi in gioco, di cui uno da 200.000 euro, accetta l'offerta da 45.000 euro. Bastano poi pochi secondi per scoprire che tra le mani teneva proprio il pacco con 200.000 euro. Come era inevitabile appena finita la puntata sui social, su X, si è scatenato l'inferno: "Se è vero che conoscono il valore dei soldi i 75mila li dovevano accettare all'istante e no continuare per poi cacarsi addosso e accettare i 45 mila. Per me giusto così cmq hanno portato a casa 45k ma la partita l’hanno sbagliata", tuona un telespettatore. C'è poi chi infierisce: "Quei 75k se li sogna per 75 anni adesso". Infine c'è chi esagera: "Ben ti sta! Troppe m... e non sai giocare".