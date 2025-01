C'è posta per te, lezione epica della De Filippi a Claudio: "Aspetti la Madonna", la conduttrice sbotta

19 gennaio 2025 a

Altissima tensione a C'è posta per te con la storia di Lucia che smuove i nervi di Maria De Filippi. La donna scrive alla trasmissione perché vuole riavvicinarsi al figlio Claudio.

Andato a vivere a Roma dalla Sicilia a 19 anni, Claudio si è progressivamente allontanato da quando ha sposato Samantha e, dopo una lite tra la madre e la moglie Samanta, 7 anni fa, ha tagliato tutti i ponti con Lucia. La madre racconta che il figlio non si è presentato nemmeno quando era ricoverata per un grave problema di salute in ospedale. Il figlio dice che, prima di riappacificarsi con la madre, Lucia deve farlo con Samanta.

A questo punto Maria De Filippi sbotta con lui, dicendogli che il figlio è lui, non Samanta e che se per lui è importante il riavvicinamento tra moglie e madre deve darsi da fare in questo senso. Quando chiede se, in questi sette anni la madre gli è mancata, a dire "Sì" è Samanta, e la conduttrice usa toni molto duri per redarguirlo: "Ma lo vedi che chiedo una cosa a te e parla Samantha al posto tuo? Bisogna avere il coraggio nella vita eh! Tu stai lì in perenne attesa che accada qualcosa, l’apparizione della Madonna…". Alla fine, sopresa delle sorprese, Claudio decide di aprire la busta.