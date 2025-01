Filippa Lagerback travolta dal lutto a poche ore dalla diretta, il dolore di Fazio e Littizzetto

Roberto Tortora 20 gennaio 2025 a

a

a

L’ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul NOVE è stata di quelle da ricordare, con la prima apparizione televisiva di Cecilia Sala dopo la liberazione dal carcere di Evin e con l’intervista importante a Papa Francesco.

Durante la puntata, però, si è avvertita un’assenza. Pesante. Ed è quella di Filippa Lagerback, colei che di solito annuncia i vari ospiti e che da anni (dal 2005, ndr) fa compagnia a Fazio durante il programma. La conduttrice e showgirl svedese, infatti, è dovuta volare di fretta e furia in Svezia, perché a poche ore dalla diretta è venuta a mancare sua mamma, Margaretha Lind.

"Quale pizza?": Cecilia Sala e la domanda dell'aguzzino iraniano, la più inquietante minaccia

Era una dottoressa e si era separata dal marito e padre della Lagerback quando Filippa aveva appena un anno. Carattere spigliato, negli ultimi tempi era diventata protagonista di numerose storie e reel pubblicate da Filippa Lagerback sui social. Nel 2023, per esempio, aveva raccontato di un viaggio a Madrid insieme a lei.

Sia Fazio che Luciana Littizzetto non hanno fatto mancare le proprie condoglianze in diretta, in particolare la comica torinese che ha salutato così la Lagerback: "Volevo ancora dare un abbraccio a Filippa. Questa notizia ci ha turbato tutti oggi pomeriggio. È mancata la sua mamma, lei è volata in Svezia in fretta. Sua mamma era una persona fantastica, spiritosa, piena di energie, vita, allegra. L’abbiamo conosciuta tutti e io abbraccio Filippa più forte che posso e anche Fabio e tutti noi”.

"In Italia sì, in Vaticano no". Papa Francesco e i migranti, travolto dopo Fazio

L’annuncio anche sul profilo Instagram di Che Tempo Che Fa, con una foto che ritrae Filippa insieme alla mamma e alla figlia avuta con Daniele Bossari: “Questa sera Filippa Lagerback non è con noi: purtroppo questo pomeriggio è mancata la sua mamma. Le mandiamo un grande, grande, grande abbraccio”. Paola Iezzi, la Gialappa’s Band, Ida Di Filippo, Dj Saturnino e Natasha Stefanenko tra i primi a porgere le condoglianze nei commenti sotto al post.