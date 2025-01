Musica e party nel 2025? Steve Tosi, Mitch B., Jaywork e Blind fanno emozionare l'Italia

20 gennaio 2025 a

Cosa succederà nel variegato universo di musica e intrattenimento in Italia? Il boom dei concerti dal vivo è un fatto, così come quello di luoghi che mettano insieme ristorazione e musica... ma per tutto il resto, regna la varietà. Il che è un bene, così ognuno sceglie ciò che preferisce.

Si balla guardando al passato, in questo periodo. Anzi, ascoltandolo. Succede in mille contesti diversi. Sia quelli più legati al pubblico adulto, sia quelli amati dai giovanissimi. Lo fanno i dj di Acetone. "Siamo un team davvero affiatato ed iniziamo", racconta Steve Tosi, un altro del team, che su TikTone, sub - etichetta di Acetone, ha appena pubblicato l'efficacissima "I Want your love". "Non mi sento un top DJ, ma faccio tante serate. Suono musica di ogni genere e quando non riesco a proporre una canzone perché ha un sound troppo datato, ne realizzo una versione prima di tutto per me. L'ispirazione dei brani Acetone parte da lì... e piace, ai DJ e al pubblico".

Anche Mitch B., dj e produttore musicale romagnolo, fa scatenare situazioni molto diverse tra loro. Da party esclusivi in contesti come Villa Sublime, a Roma oppure a St. Moritz ad après-ski scatenati. Lo fa proponendo brani senza tempo come il suo nuovo singolo "Echigi". "E' un brano perfetto per un rooftop party, una festa con gli amici in una bella terrazza", spiega sorridendo l'artista. "La musica, la vista, la compagnia e qualcosa di buono da bere. Fare il DJ in questi contest è il lavoro più bello del mondo".

Anche Apogee Music, label musicale techno di Jaywork Music Group, una serie di label coordinate da Luca Peruzzi e Luca Facchini. L’artista Folual ha deciso di iniziare il 2025 con una bomba “Lovin’ You”, una traccia in cui spicca una voce femminile che ha fatto, in passato, la storia della musica da club… e chi l’ha detto che non lo faccia anche in futuro?

La carrellata dedicata al passato continua con una cena evento davvero scatenata che mette insieme belle canzoni del presente… e del passato: Cenando & Ballando. Quando al mixer c’è una coppia come Icio alla voce e Cucky al mixer, in cui d’eccezione, il risultato non può che essere vincente. I loro dinner party spaziano tra Como, Bergamo e tutta la Lombardia e non solo.

Chi non ama il passato, invece, ama la trap melodica. Tra gli artisti in maggiore crescita ecco Blind, che si è fatto conoscere ad X Factor e continua ad emozionare. In “Mala” racconta una relazione interrotta da incomprensioni e continui litigi, ma non soltanto. "In certi momenti si è così tanto innamorati da ritrovarsi completamente soli... La canzone però non parla solo d'amore, ma di rapporti tra le persone. Ognuno la può interpretare a suo modo". E presto, tra non molto, ecco la sua "Spento", un altro brano in cui amore ed altri temi si mescolano.

Nei locali piacciono poi sempre di più show coinvolgenti, che vadano oltre i consueti DJ set. Ad esempio quelli degli artisti di Circo Nero Italia. Il loro format più sperimentale è probabilmente Woodoo, che lo staff guidato da Duccio Cantini presenta così: "nel viaggio verso la luce, il guerriero farà molti incontri: figure misteriose, tenebrose, crudeli, affascinanti, ipnotiche... ed ogni esperienza segnerà un passo verso le proprie radici spirituali”.