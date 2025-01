Tg1, record a dicembre nelle visualizzazioni sui social

22 gennaio 2025 a

a

a

Tg1 ancora al primo posto sui social in Italia. L'informazione del Tg della Rai guida la classifica anche nelle rilevazioni di dicembre 2024. Il primato arriva dalle speciali classifiche di Sensemakers-Comscore che fissano le perfomance mensili di tg e programmi d'approfondimento. I numeri del Tg1 confermano il dominio della testata nella graduatoria delle video views con 68,4 milioni di visualizzazioni. Seconda posizione, ma con largo distacco, per Pomeriggio 5 con 14,1 milioni, terza per il Tg La7 News con 10 milioni. Per il tg diretto da Gian Marco Chiocci prima posizione anche per le interazioni social con 2 milioni, davanti a Report e Fuori dal coro. Da sottolineare anche i successi su TikTok e Instagram, con i profili del Tg1 che riescono a catturare un pubblico diversificato.