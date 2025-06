Vlahovic al Milan, uno scambio pazzesco: "Chi passa alla Juve"

Si lavora per il futuro, in casa Milan. Dopo aver chiuso il colpo Modric — che svolgerà la visite mediche solo dopo il Mondiale per Club — Tare non chiude alla possibilità di uno scambio Theo Hernandez-Vlahovic, secondo Il Corriere della Sera. Entrambi i giocatori sono desiderosi di cambiare aria, legati da un solo anno di contratto e lontani dal rinnovo. Il serbo vorrebbe il trasferimento a Milano, ma ha un ngaggio di 10 milioni che sono troppi per le politiche del Milan. Il francese del resto, in caso di permanenza di Cambiaso, non sarebbe una necessità per i bianconeri. I discorsi comunque verrano fatti nell’attesa di capire se la trattativa sia fattibile o meno.

Intanto, sempre secondo il Corriere, si lavora alla cessione di Musah al Napoli, con cui i colloqui sembrano vicini alla conclusione. Manna e Tare dovrebbero risentirsi dopo le posizioni di stallo e arrivare alla chiusura dell’affare, per una cifra attorno ai 25 milioni. Sono due invece le figure considerate per un ingresso in squadra: il primo è Javi Guerra, la mezzala che il Valencia valutata intorno ai 25 milioni. Il management rossonero è pronto a inviare una prima proposta da 20 milioni, bonus compresi, per il giocatore classe 2003 attualmente impegnato nell’Europeo Under 21.