Jannik Sinner? Sonego si salva così: il colpo fa ridere il mondo

Dopo la storica finale disputata al Roland Garros, il numero 1 al mondo Jannik Sinner è tornato ieri, lunedì 16 giugno, in campo per la sua prima tappa della stagione sulla erba. Alla OWL Arena di Halle, in Germania, l'altoatesino in coppia con Lorenzo Sonego ha disputato il match di doppio contro Alex Michelsen e Karen Khachanov. Per la coppia azzurra un esordio amaro: sconfitti nel game di tie-break: 2-6 7-5 10-3.

Oggi, martedì 17 giugno, Sinner è tornato in campo nel singolare dove difende il titolo conquistato lo scorso anno nel "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.522.220 euro. Con lui, nel main draw altri tre azzurri: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Sinner, che nel 2024 ha sconfitto in finale il polacco Hubert Hurkacz, affrontera' il tedesco Yannick Hanfmann, 135 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, sempre battuto nei due confronti precedenti (il più recente al primo turno di Wimbledon dello scorso anno).