Elodie stronca Elly Schlein: "Non voto per lei, non ha carisma. Invece Meloni ne ha"

Sembrano lontani i tempi in cui Elodie abbracciava Elly Schlein sul carro del Pride di Milano. Oggi la cantante sembra aver cambiato idea sul conto della leader del Partito democratico. Alla domanda rivoltale da Repubblica se voterà per Giorgia Meloni, l'artista mette subito le cose in chiaro: "Assolutamente no, così come non voterei per Elly Schlein che pure conosco e con la quale qualche volta ho parlato. Le manca il carisma. E senza carisma è complicato farsi ascoltare". Ma contro la Schlein non finisce qui: "Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità".

Diverso discorso quello sul premier. Almeno per quanto riguarda il carisma: "Ce l’ha eccome. Ha frequentato la sezione e si vede che crede in quello che fa, ma io mi sento di sinistra. Essere di sinistra nel 2025 significa essere dalla parte dei diritti civili. La destra, su quel terreno, è molto, molto indietro". In ogni caso i due partiti politici più importanti sono guidati da due donne. Un segnale di cambiamento? "Lo è e ne sono molto contenta. Io voto? Non ho mai saltato un’elezione. Ma non mi piace che la politica sia diventata un mestiere come un altro e nel mezzo non so stare. Amici di sinistra li ho, così come ho amici di destra. Democristiani però no, non ce la faccio proprio".

Intanto prosegue la sua storia d'amore con Andrea Iannone. Sul pilota, ammette, "ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui. Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara". E "Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo".