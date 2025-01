Leonardo Pieraccioni, quando Teresa Magni vendeva capsule di caffè: chi è la giovanissima fidanzata

23 gennaio 2025 a

a

a

Leonardo Pieraccioni torna a far parlare di sè. In molti però si chiedono chi sia la fidanzata? Dopo la separazione da Laura Torrisi, l'attore ha ritrovato l'amore. Si tratta di Teresa Magni, che a quanto trapela dalle indiscrezioni, potrebbe a breve diventare sua moglie (anche se nulla è ancora sicuro). Legati da quasi sei anni, i due sono stati recentemente fotografati insieme a Roma.

"Teresa - aveva confessato Pieraccioni al Corriere della Sera - è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì". La donna, anche lei toscana, è del 1981 e ha dunque 16 anni in meno dell'attore. Anche lei mamma di Anna. La coppia è legatissima, tanto che Pieraccioni si sarebbe già sbilanciato.

"Amici, amici. Poi il nerino...". Sanremo, clamoroso Pieraccioni: il siluro contro Carlo Conti

"Il matrimonio è una maratona di 50 km - sono state le sue parole -. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni. Ho 58 anni e non è un fatto d’età. È una sorta d’infantilismo, corro il rischio della sindrome da Peter Pan". Ma mai dire mai, soprattutto con Teresa.