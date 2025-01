Sanremo 2025, Carlo Conti esce allo scoperto: Fedez, Marco Masini e Chiara Ferragni. Cosa c'è dietro

26 gennaio 2025 a

Oggi, domenica 26 gennaio, sono stati resi noti i brani e i duetti degli artisti in gara al prossimo festival di Sanremo. Carlo Conti, presentatore e direttore artistico dell'evento, ha annunciato canzoni e interpreti. Nei giorni scorsi erano circolate alcune voci che davano Fedez in procinto di cantare con Marco Masini. E alcuni, un po' malizioso, avevano giurato che il rapper volesse cantare il brano "Bella stronza". Il motivo? Sarebbe una chiara frecciatina a Chiara Ferragni, sua ex moglie e oggi fidanzata con tronchetti Provera.

L'indiscrezione su una collaborazione sanremese tra il rapper e Marco Masini circolava da giorni, ma né Fedez né il cantante toscano avevano mai rilasciato dichiarazioni in merito. Ora che la notizia è ufficiale, in tanti si stanno chiedendo se nell'esibizione di quel brano, Fedez inserirà un riferimento a Chiara Ferragni.

Sul tema ha detto la sua Carlo Conti. Il presentatore del Festival di Sanremo, intervistato da Radio2, ha spiegato il suo punto di vista sul duetto tra il rapper e Marco Masini. "Masini ha accettato la proposta di Fedez, si sono messi d'accordo sul brano Bella Stronza e su come farlo. Riferimenti alla ex di Fedez? Questo non lo so e non mi interessa", ha detto il conduttore dell'evento.