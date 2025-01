Bianca Atzei, lo schiaffo a Beppe Sala: "La seconda volta in un mese, Milano fa paura"

28 gennaio 2025 a

a

a

Un'altra vip che svela il lato oscuro di Milano. Altro che città modello inclusiva, innovativa e green, come la descrivono il sindaco Beppe Sala e il Pd. Fuori dai salottini radical chic, in strada (anche nella cosiddetta, esclusiva Area C), il capoluogo lombardo è terra di conquista per piccolo e grandi criminali, maranza e non solo.

"In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina", denuncia la cantante Bianca Atzei sulla sua pagina Instagram. Nelle storie, l'ex compagna di Max Biaggi ha condiviso una foto della sua vettura danneggiata e chiusa con un sacchetto di plastica, rivelando la frustrazione di dover subire il danno con una sola possibile consolazione: quella di identificare il vandalo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

"La bella notizia è che c'è una telecamera proprio davanti alla mia macchina. Non vedo l'ora di conoscere il tuo faccino", spiega lei, che poi lamenta l'emergenza-sicurezza in cui versa la città, checché ne dica Sala: "Da tempo ho paura di andare in giro per Milano. La sera non esco da sola se non con il mio compagno e dalle 18 in poi uscire con mio figlio mi preoccupa. Come mi preoccupa il suo futuro".

Sul fattaccio è intervenuto anche Stefano Corti, protagonista de Le Iene e compagno della Atzei: "E anche oggi, in pieno centro, di pomeriggio, sotto le telecamere perché ormai non hanno più paura di nulla. Pensare che in macchina non c'era nulla". Nel 2023 l'auto della Atzei venne rubata e ritrovata qualche ore dopo grazie a un'applicazione di geolocalizzazione.