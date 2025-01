La volta buona, Magalli e Adriana Volpe si incontrano in studio: cala il gelo

31 gennaio 2025 a

Momenti di profondo imbarazzo a La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1. A Caterina Balivo è riuscito il colpaccio: riunire per la prima volta nello stesso studio Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, ex colleghi a I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia ma divisi da anni di liti, anche in tribunale. La showgirl lo aveva pure denunciato per una sua vecchia frase del 2017, "Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni". E in aula aveva vinto, ottenendo la condanna per diffamazione e un risarcimento di 25mila euro.

A entrare per primo in studio è Magalli, che riceve la "carrambata" con una certa tensione. Entra la Volpe e la Balivo chiede un gesto riparatore e riappacificatore a favore di telecamere. E Magalli non perde l'occasione: "Abbracciarla? Che problema c'è? Solo che è tutta ossa". Non male, come "carezza", tanto da costringere la padrona di casa a riprenderlo con un sorriso un po' nervoso: "Questo è body shaming".

Alla Volpe, la Balivo chiede a quel punto come stia: "Adesso mi sento leggera, i tribunali hanno detto quello che hanno detto quindi sono contentissima, è chiara a tutti la situazione".

Piano con gli entusiasmi, però, perché la ferita è ancora aperta: "Aspettiamo di lavorare insieme - la butta lì Magalli -, se capita faremo un programma, ma per ora non ce lo ha proposto nessuno. Mia figlia - aggiunge spiazzando tutti - ha scritto un format per noi due".