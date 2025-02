Sanremo 2025 ha già il vincitore

Alessandra Menzani 02 febbraio 2025 a

Carlo Conti ci ha visto giusto nella selezione dei cantanti di Sanremo, che dopo l’abbandono di Emis Killa saranno 29 e non 30. Ha scelto personaggi che vendono, vendono tanto: la cosa si era intuita ma ora è certificata dalla classifica di Spotify legata agli artisti più ascoltati lo scorso anno. Parecchi di loro figurano tra i Big che Conti ha voluto all’Ariston: sono giovani, carini e sopratutto rapper, che come è facile intuire non sono esattamente i beniamini del pubblico maturo che segue Raiuno. Pace. In attesa che il Festival prenda il via il prossimo 11 febbraio, si moltiplicano voci e discussioni su chi potrebbe vincere quest’anno. Gli scommettitori puntano su Giorgia, Ollly, Achille Lauro e Irama. Guardando ai dati del 2024, tra gli artisti in gara i più gettonati ci sono al primo e secondo posto Guè e Tony Effe.

Entrambi i rapper figurano nella top 10 degli artisti più ascoltati su Spotify in Italia. Guè sarà in gara con Shablo, Tormento e Joshua, presentando il brano La mia parola, mentre Tony Effe porterà sul palco Damme ’na mano. Per il rapper romano, il 2024 è stato un anno memorabile: il successo dell’album Icon ha determinato un aumento di oltre il 130% negli ascolti complessivi dell’artista che è stato al centro di una polemica che, alla fine, ha portato solo acqua al suo mulino: censurato dal sindaco di Roma, dopo essere stato invitato al Capodanno della Capitale, si è costruito il suo concerto a parte, ha fatto il pienone, e ha dato tutto in beneficenza (vera, non farlocca). Tra le donne, c’è Rose Villain, protagonista dell’estate grazie alla hit Come un tuono, realizzata in collaborazione con Guè. Alcuni artisti si sono distinti anche a livello internazionale: tra questi, i The Kolors risultano quelli con il maggior numero di ascoltatori all’estero nel 2024. Inoltre, La noia di Angelina Mango è stata la canzone sanremese più ascoltata al di fuori dei confini italiani. Ci sono poi Bresh ed Elodie, che Carlo Conti ha scritturato per Sanremo 2025. Il cantante porterà in gara il pezzo La tana del granchio, mentre l’ex vincitrice di Amici un pezzo intimo e riflessivo, Dimenticarsi alle sette. Occhio anche al rapper Olly, da molti indicato come meritevole di podio.

Figura nella classifica di Spotify del 2024 e l’astuto Conti ci ha azzeccato: anche il 24enne genovese sarà in gara tra i Big e proporrà Balorda Nostalgia e nella serata dei duetti canterà De Andrè. Seguono il veterano di Sanremo Irama, Rkomi, Rocco Hunt e Fedez. Quest’ultimo sarà trainato da parecchia pubblicità, più negativa che positiva, ma di sicuro si parla di lui: ci riferiamo alle rivelazioni sui tradimenti nei confronti dell’ex Chiara Ferragni, che a sua volta lo avrebbe cornificato con Achille Lauro, pure lui in gara tra i Big. Insomma, ci sarà un bel clima, pare di assistere a una anticipazione di Temptation Island. L’anno scorso, sette brani tra i venti più ascoltati in Italia provenivano dal palco dell’Ariston. Un esempio significativo è stato I p’ me, tu p’ te di Geolier, che ha superato i 100 milioni di ascolti su Spotify (quest’anno il giovane napoletano non è tra i convocati). Per non parlare di Mahmood (che quest’anno è co-conduttore) che si è imposto Tuta gold, terza canzone più ascoltata sulla piattaforma. Tra i brani sanremesi di maggior successo figurano anche Sinceramente di Annalisa, terza classificata nella scorsa edizione, e Click boom di Rose Villain, rispettivamente terza e quarta tra le canzoni più ascoltate su Spotify in Italia nel 2024. Il cast di Sanremo 2025 è ormai quasi perfezionato. Co-conduttori della prima serata, con Conti, ci saranno gli amici Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nella seconda serata la modella Bianca Balti, il cantautore star Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa affiancheranno Conti nella terza serata, mentre nella quarta ci sono Mahmood e la comica Geppi Cucciari. Nella finalissima Alessandro Cattelan (anche anima del Dopofestival) e Alessia Marcuzzi. Tra gli ospiti confermati: Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad, Damiano David, Duran Duran e i premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Difficile pensare che Carlo Conti non faccia un fischio ai suoi amici storici: Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.