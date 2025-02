Maschio Selvaggio, lo sfogo di Flora Canto: "Quale etichetta mi pesa"

03 febbraio 2025 a

Flora Canto ospite del programma radiofonico di RaiRadio 2, Maschio Selvaggio, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha parlato anche dell’etichetta affibbiatole di "moglie di".

"Questa etichetta pesa tutt’ora - ha confessato l’attrice - ma io ho iniziato la mia carriera molto prima di conoscere Brignano, sono 20 anni che faccio teatro e ho iniziato in uno spettacolo con Lino Banfi. Non so perché alcune mi dicono: ma tu sei simpatica perché sei la moglie di Brignano?, come se la moglie di Messi sappia palleggiare bene per forza di cose".

Poi, sempre sullo showman romano ha aggiunto, "vi confesso che ho conquistato mio marito Enrico con il ragù, io lo faccio bene e lui ci va matto".

La De Girolamo,poi, le ha fatto un simpatico gioco culinario associando piatti a personaggi che in qualche modo hanno fatto parte della vita della Canto. "A Filippo Bisciglia (conduttore e suo ex ai tempi del Grande Fratello, ndr)? Cucinerei invece il pinzimonio, come quando i negozi sono tutti chiusi. A Geppi Cucciari invece? Non cucinerei nulla, perché è sempre a dieta".