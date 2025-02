Sanremo 2025, Noemi clamorosa su Tony Effe: "Che cosa gli sta succedendo"

03 febbraio 2025 a

"Il duetto con Tony Effe sulle note di Califano? Gliel'ho chiesto io. Come donna mi sono sentita in dovere di farlo": Noemi, in gara a Sanremo, lo ha detto a proposito del suo duetto nella serata cover di venerdì 14 febbraio. Tony Effe, tra l'altro, è anche lui uno dei big in gara quest'anno. I due si esibiranno sulle note di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano. "Credo che per Tony sia un momento di metamorfosi - ha aggiunto la cantante - lui ha vissuto di contraddizioni e ha raccontato la vita che vede, che lo circonda, ma in lui c'è una grande poesia, e credo che intavolare un discorso con la parte più controversa della musica sia bellissimo perché certe dinamiche si possono risolvere solo attraverso il dialogo".

"Sono una grande fan di Califano - ha spiegato Noemi - perché racconta la poesia della romanità ed è una perfetta sintesi fra me e Tony, entrambi hanno una inalienabile dimensione poetica ma sono anche uomini della strada". Sullo sfondo le polemiche social scaturite dalla sua scelta di duettare con il rapper, da qualche tempo nel mirino per i suoi testi spesso giudicati sessisti, mentre lei è tra le fondatrici di "Una, nessuna e Centomila", l'associazione che combatte la violenza maschile sulle donne. "Non ho preso alla leggera la scelta - ha chiarito l'artista romana -. Lui è un esempio per tanti, è ascoltato da tantissimi ragazzi. Vogliamo perdere l'occasione che una persona così possa arrivare con più poesia agli altri? Era doveroso".

Noemi, poi, ha rilanciato: "Mi piacerebbe riuscire a portare Tony a cantare il 20 settembre sul palco di 'Una, nessuna, Centomila'". L'artista sarà in gara a Sanremo con la canzone "Se t'innamori, muori", che vede tra gli autori Mamhood, Blanco e Michelangelo. Proprio sulla sua canzone ha detto: "Mi piace moltissimo il titolo del pezzo, è coraggioso, attira molto l'attenzione perché non è una frase che si dice facilmente, ma racconta bene l'atmosfera, è un modo coraggioso per dire che in alcune dinamiche le strategie lasciano il tempo che trovano. Quando noi abbiamo il coraggio di vivere i nostri sentimenti e abbandonarci nelle braccia di qualcuno, non abbiamo paura di morire. Anzi, questa fragilità ci dà la possibilità di vivere fino in fondo".