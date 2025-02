La Volta Buona, Roberta Piergallini sconvolge Caterina Balivo: "Da chi sono stata corteggiata"

06 febbraio 2025 a

Da Caterina Balivo a La Volta Buona è stata ospite Roberta Piergallini. La giornalista ha raccontato ai telespettatori di Rai 2 di aver subito una tentata truffa da un soggetto che si spacciava per Gary Barlow. Il truffatore si era servito dell'intelligenza artificiale per riprodurre il volto del cantautore britannico con l'unico obiettivo di scucire del denaro alla vittima ignara. Ma per fortuna è stata aiutata da un agente della polizia postale.

"Io non mi fidavo. Però lui per cercare di convincermi mi manda questo video dove dice il mio nome, mi fa dei complimenti e mi dice di fidarmi di lui", ha spiegato Piergallini. Caterina Balivo, sconvolta dal filmato, le ha subito esclamato: "Ma quindi non era lui??? Io lo avrei fatto vedere a tutte le mie amiche". Ma a quel punto la giornalista ha subito replicato: "Io l'ho fatto vedere a un mio amico della polizia postale, perché magari le mie amiche mi avrebbero presa in giro. Non mi fidavo. Ho detto al mio amico: 'Senti Giovanni, guarda questo video e dimmi che cosa ne pensi'. E questo mio amico mi ha detto che se il video è fatto con intelligenza artificiale è fatto benissimo perché è molto spontaneo e naturale. Allora a quel punto comincio ad avere dei dubbi. La cosa geniale di questo video è che l'ha fatto da casa con la barba un po' incolta. Poi mi gira un link e mi dice che possiamo continuare a chattare su whatsapp".

Ma non finisce qui. Roberta Piergallini ha raccontato ai telespettatori di Rai 2 che a un certo punto il finto Gary Barlow ha cominciato a scriverle anche in italiano. "Mi ha detto che, visto che sono italiana, poteva scrivermi con il traduttore automatico". Poi però le ha chiesto di supportare la sua campagna di beneficenza volontaria. In sintesi: donare soldi alla sua iniziativa. Ma il suo amico Giovanni della polizia postale l'aveva messa in guardia dai truffatori che chiedono soldi online. E così la giornalista ha compreso che si trattava di un fake.