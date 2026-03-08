La nonnina della Repubblica e il 2 di picche a Delon

Ricordate Gianna Pratesi, la «nonnina della Repubblica» che una decina di giorni fa era salita sul palco del Festival di Sanremo e aveva mandato in solluchero la sinistra italiana (sempre alla ricerca di nuovi idoli, figurine da bruciare e polemiche un tanto al chilo)? Oggi la signora sempre brillante e arzilla, a 106 anni suonati, chiamata da Carlo Conti all'Ariston in quanto donna più anziana ancora in vita ad aver votato per il Referendum su monarchia e costituzione nel 1946, torna alla ribalta per motivi decisamente più leggeri, ma non meno significativi.

Caterina Balivo, a La Volta buona su Rai 1, continua ad avere un occhio di riguardo perla kermesse conclusasi sabato scorso e spedisce il suo inviato a casa di Gianna, per indagare su un clamoroso “gran rifiuto”.

«Alain Delon venne a mangiare un gelato con lei, la corteggiò e l’invitò anche ad uscire una sera a ballare. Voglio sapere questo incontro con Alain Delon, visto che è stato uno degli uomini più belli del mondo». Colpo di scena. La signora mostra un po’ di ritrosia: «Un incontro strano, perché tra me e Alain Delon c’era il banco del negozio». Prime risate. «Caterina però ti faccio vedere com’era la signora Gianna in quel periodo - interviene ancora l’inviato -. Capisci perché Alain Delon... Ecco com’era la signora quando è arrivato Alain Delon». «Mi faceva dei complimenti perché ero simpatica», si schernisce Gianna. «Era bella?», «Eh, bella non lo so, va bene. Però era gentile. Allora lo dovevo... stava sempre al di là del banco, bisogna dirlo. Allora gli ho dato un gelato, ma non l’ha neppure mangiato, cosa vuol dire. Non sono abituati come noi...». «Quindi era venuto solo per lei, no? Non per il gelato».



«Alla sera - conclude la signora Pratesi io sono andata a ballare, ma senza Alain Delon. Anzi non sono andata a ballare, ho fatto finta di andare a ballare. Ci ho mandato una donna che lavorava con noi. Le ho detto: “Adesso vai tu, balla, parla con Alain Delon, trattalo bene perché non bisogna essere maleducati”».

«Però lei ha dato il 2 di picche ad Alain Delon», «Però io sono stata a casa. Poi aveva un bambino piccolo che valeva più di Alain Delon». Applausi. E per una volta la politica non c’entra.