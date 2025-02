Fedez, proposta indecente di Flavia Vento? "A cosa rinuncerei per lui"

07 febbraio 2025 a

"Ho incrociato Fedez a un evento. Ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi": Flavia Vento lo ha rivelato a Monica Setta a Storie di donne al bivio weekend nella puntata in onda sabato 15 febbraio alle 14 su Rai 2. "Un amico mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente", ha aggiunto la showgirl. Che poi ha confessato di voler "rompere il voto di castità per un grande amore. Magari Fedez". In ogni caso, ha sottolineato che il suo sogno resta Tom Cruise.

Flavia Vento ha anche rivelato un retroscena della sua vita legato all'alcol: "Credo nei miracoli perché io ne ho avuto uno molto grande. Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere. Ora sono un'altra persona". Per quanto riguarda il lavoro, invece, la showgirl ha detto che sarebbe pronta a ripartire per L'isola dei famosi 2025: "Se mi chiamassero volerei subito all'isola".

Intanto, l'ex modella è impegnata nella nuova edizione di Avanti un altro!, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, nei panni di Vento del Mistero. Il suo compito è quello di rivolgere ai concorrenti domande legate alla spiritualità, ai fenomeni soprannaturali, ai campi magnetici, agli ufo o agli alieni.