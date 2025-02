Bianca Censori nuda, Kanye West deraglia: "Io sono miliardario, perché deve ascoltare voi poveri str***?"

07 febbraio 2025 a

a

a

Kanye West non arretra di un millimetro di fronte alle critiche e risponde con durezza a chi lo accusa di avere un'influenza negativa sulla moglie Bianca Censori. Il rapper 47enne ha scelto i social per replicare alle polemiche nate dopo la loro apparizione ai Grammy Awards, dove Bianca, 30 anni, ha sfilato con un abito trasparente che lasciava ben poco all’immaginazione. Già, completamente nuda. Tanto che i due sono stati allontanati dall'evento.

Il dibattito è esploso online, con numerosi utenti e giornalisti che hanno espresso preoccupazione per l’atteggiamento di Bianca, descrivendola come "dissociata". Alcuni hanno puntato il dito contro Kanye, definendolo un "manipolatore", insinuando che la moglie sia sotto il suo controllo.

"Completamente nuda e dissociata": Bianca Censori, indiscrezioni terrificanti dopo i Grammy

In risposta a queste accuse, Kanye West ha usato X (ex Twitter) per far sentire la sua voce. E quanto ha detto farò molto, molto discutere: "Ho il dominio su mia moglie". Dunque aggiunge che, avendo lei scelto di stare con un artista miliardario, "non vedo perché dovrebbe ascoltare voi poveri str***". Il rapper ha poi rincarato la dose, rimarcando che Bianca ha deciso in autonomia di indossare quel vestito e che lui non la costringe a fare nulla, ma che ogni sua scelta passa comunque attraverso la sua approvazione: "Non le faccio fare nulla che non vuole, ma sicuramente non avrebbe potuto farlo senza la mia approvazione, pedine woke del ca***". Frasi pesantissime e destinate a far discutere ancora a lungo.