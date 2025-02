Fabio Fazio, la battutaccia anti-Trump a Bill Gates. Ma lui... Cala il gelo a Che tempo che fa

09 febbraio 2025 a

"Lei è troppo sorridente". Fabio Fazio ospita Bill Gates a Che tempo che fa, sul Nove, e la tentazione di usare il fondatore di Microsoft e filantropo non solo come anti-Musk, ma pure come anti-Trump, è troppo forte. Il riferimento è alla celebre foto ufficiale del presidente americano per il suo secondo mandato alla Casa Bianca, una espressione truce che ha spiazzato tutti. Ma Gates non abbocca, fa scena muta, replica con un sardonico sorriso. Missione fallita.

"Ho detto al Presidente Trump che in un modo o nell'altro la sua idea di mettere in discussione tutto deve renderlo un po' cauto perché gli ho detto 'Sono un po' preoccupato ma sono qui, posso aiutarla, sulla base della mia esperienza alla Gate Foundation, per esempio aiutare chi ha l'HIV a vivere meglio'", sottolinea Gates con toni molto moderati, tutt'altro che bellicosi. "Ci sono tutta una serie di cambiamenti, dei programmi che lui vuole cambiare e io sto facendo del mio meglio per far sì che ci sia una strategia sulla generosità. Ci sono altri che la pensano diversamente quindi vedremo quello che sarà il risultato".

"Sono stato fortunatissimo, ho avuto dei genitori fantastici - riflette ancora il miliardario americano, uno dei primi Re Mida della Silicon Valley e l'uomo che insieme a Steve Jobs ha plasmato la vita dell'umanità negli ultimi 40 anni -. Mio padre è stato il mio esempio, sempre calmo, sempre saggio, mia madre aveva delle aspettative altissime nei miei confronti, quindi un rapporto un po' complesso, voleva che avessi buoni voti, che parlassi con gli adulti, era una che sapeva cosa voleva dire organizzare le cose e devo dire che se io ho fatto quello che ho fatto è grazie a dei genitori fantastici".

Capitolo Intelligenza artificiale: "L'AI è affascinante e sconvolgente perché risolverà molti problemi, ci saranno nuovi prodotti, innovazioni, aiuterà a velocizzare, per esempio le prassi mediche ecc., ma cambierà le cose così tanto perché in effetti con questo tipo di intelligenza riusciremo a fare dei passi in avanti, questo cambierà il mondo del lavoro, l’imposizione fiscale, per esempio ci sarà chi la usa bene chi la usa male... Questa è una estensione dello rivoluziona digitale, ma ancora più profonda. E quindi la mia preoccupazione è di dare una forma giusta a tutto questo. Però ci saranno sicuramente delle cose positive proprio perché è potente".