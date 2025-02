Sanremo 2025, Ornella Vanoni e la bomba a poche ore dal via: "Sabato sera decedo finalmente"

Roberto Tortora 10 febbraio 2025 a

Dopo aver scherzato con Carlo Conti, facendo i calcoli minuto per minuto delle puntate di Sanremo, Fabio Fazio ha avuto anche Ornella Vanoni tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove. La Signora della canzone italiana è tornata alla ribalta, ultimamente, per il duetto con Mahmood nel brano “Santa Alegria”, che ha letteralmente spopolato sui social, con oltre 40 milioni di views in tutto il mondo, 5 di questi soltanto negli Stati Uniti.

E la performance era stata portata a termine proprio nello studio di Che Tempo Che Fa a dicembre, nel corso dell’ospitata precedente. Un successo che è valso la copertina su Vanity Fair, sempre in coppia con Mahmood. Lo stesso Fazio se n’è complimentato: “Complimenti, sì sì, a te, a te, complimenti. Avete visto cos'è successo? Quando è venuta qua, a metà dicembre, ti ricordi che hai cantato con Mahmood il brano Sant'Alegria? La performance che avete fatto qua ha fatto il giro del mondo e la settimana scorsa Vanity Fair ha dedicato la copertina proprio a quest'incontro”.

La Vanoni spiega il successo del brano: “Vedere una donna in età come me, con un ragazzo così giovane e così carino anche e questa dolcezza che c'è fra noi, è quello che è piaciuto. La dolcezza non c'è più, non siamo più abituati a vederla, nemmeno tra due cantanti che si stanno esibendo insieme, perché uno cerca di cantare meglio dell'altro. Qui c'è un insieme di tenerezza, la chiamerei così, è un po' dimenticata, si vede raramente e noi ce l'abbiamo, abbiamo questa sensazione, questa cosa meravigliosa e ha colpito anche me, mentre cantavo”. Con consueta ironia, poi, la Vanoni ha chiacchierato con Fazio in merito all’imminenza del Festival. Il conduttore ha cominciato con una banale domanda: “Hai sentito Luciana che non è stata bene sta settimana, tu come stai, tutto ok?”. E la Vanoni subito scherzosa ha risposto: “Eh dipende da che parte del corpo”. Fazio le ha poi chiesto le sue sensazioni a poche ore dalla prima serata e Ornella, come sempre, è stata meravigliosamente tranchant: “Troppi cantanti intanto, sarà lunghissimo, io morirò. Sabato sera decedo finalmente, me ne vado!".