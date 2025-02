Montoya, corna in diretta televisiva: la regia in camera da letto... cosa non avete notato

Claudio Brigliadori 10 febbraio 2025 a

«Montoya por favor!». Più veloce del pilota colombiano che correva con la Williams una ventina d’anni fa e con più visualizzazioni (120 milioni nel giro di pochi giorni, ma cresceranno) di un influencer di punta di TikTok. Insomma, Montoya è l’uomo dei miracoli. Ma chi è? Semplice: il cornuto più famoso di Spagna, d’Europa, del mondo. Talmente cornuto da risultare mazziato due volte, secondo i commentatori più maliziosi.

Il ragazzo è uno dei malandrini concorrenti de La Isla de las Tentaciones, la Temptation Island iberica. Si è messo in gioco insieme alla fidanzata Anita. E i due, in crisi, giocano sul serio. Lui flirta con una single, lei bacia un tentatore. Poi una notte piazzano il fidanzato davanti alla tv, per mostrargli cosa sta combinando in quel preciso momento la partner dall’altra parte dell’isolotto.

La conduttrice è Sandra Barneta, una sorta di Daria Bignardi di Spagna. La regia entra nella camera di Anita, che si è appartata con uno stallone in mutande.

Il clima si fa caldo. Montoya inizia a sbracciarsi. La ragazzotta ha deciso: stanotte si va fino in fondo. A quel punto, il reality diventa vietato ai minori: la inquadrano mentre fa su e giù con l’amico, roba inequivocabile. Montoya perde la testa, urla, si inginocchia sulla spiaggia fino alla decisione estrema: deve correre da lei, deve fermarla. E parte spinto da tutta la gelosia che ha in corpo. Nel giro di pochi secondi piomba davanti al villaggio delle fidanzate, con la povera Sandra che arranca e gli grida «por favor!». Appunto. Il tradito indirizza insulti alla finestra, Anita interrompe il piccante rendez-vous. Quello che succede dopo è poesia: parapiglia nel piazzale, le ragazze e i single fanno muro intorno alla fidanzata, Montoya si ritira in lacrime, abbracciato con amorevole compassione dalla conduttrice.

Solo a quel punto Anita, pentita, molla una volta per tutte l’uomo con cui si stava sollazzando e corre da Montoya. Gli chiede scusa, vuole uscire dal programma subito, insieme a lui. Pare che sia tornato il sereno, siano di nuovo una coppia ora. Umiliato, ma felice: per tutto questo, Montoya, gracias!