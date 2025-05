Laura Boldrini deraglia contro Meloni: "Morti e feriti"

Faccia qualcosa, presidente! D’accordo, ma cosa? «La presidente Meloni...» – Laura Boldrini, taccuino in mano, fa una breve pausa – «dovrebbe fare... qualcosa, per questo sto intervenendo. Per chiedere al governo di fare qualcosa...». Al suo fianco, alla Camera, l’ex ministro per il Sud Giuseppe Luciano Calogero Provenzano detto Peppe – look da paggetto ed espressione contrita – annuisce. L’India ha sparato missili contro il Pakistan. Giorgia Meloni, arringa la Boldrini, «venga qui, a riferirci in aula cosa intende fare, come intende agire, appunto». Cosa c’entra la Meloni con gli scontri tra India e Pakistan?

Ve lo spiega, pardon, ce lo spiega la dem Boldrini: «La presidente Meloni, che chiamò il presidente (indiano, ndr) Modi l’indomani dell’attacco terroristico in Kashmir con 26 vittime... dovrebbe fare... qualcosa, signor presidente», e il presidente stavolta è il forzista Giorgio Mulè, il quale presiede la seduta a Montecitorio. Il frasario è preso in prestito da una rappresentante d’istituto qualsiasi – non dalla Schlein, la quale eccelle nella categoria – e però a differenze di certe assemblee mancano le nuvole di sigarette speziate. “Fate qualcosa per il Vietnam!”; “Fate qualcosa per l’Iraq!”; “Fate qualcosa perla Palestina!”; “Basta guerre, fate la pace!”.

Nessuno che faccia mai qualcosa per il Partito democratico.