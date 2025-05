Referendum, non andare a votare non è un attentato alla democrazia

A iniziare le danze è stato il segretario di +Europa Riccardo Magi in un’intervista al Corriere della sera. Subito gli ha fatto eco Elly Schlein, ma state pure sicuri che da qui all’8 e al 9 giugno, data dei rerendum, gli interventi dei leader della sinistra seguiranno tutti lo stesso canovaccio. Stando a quanto affermato ieri dalla leader del Pd, l’invito all’astensione fatto dalle forze di governo sarebbe «un tradimento dei principi costituzionali che fissano il voto come un “dovere civico”». Falso! È vero che questo concetto viene ribadito spesso nel discorso pubblico ogni qual volta si stigmatizza l’alta quota di astensionismo alle elezioni politiche, ma che trovi riscontro nella dottrina non si può certo dire. Ora, che alte percentuali di non voto segnalino un malessere diffuso nel corpo elettorale, e che esso vada interpretato dalle forze politiche, nessuno può negarlo. Esso però, in un’ottica rigorosamente liberale, non può essere considerato un «attentato alla democrazia».

Per due motivi: in primo luogo, perché in molti casi anche il non voto è a suo modo un voto, cioè una scelta democraticamente consapevole di chi trova insufficiente l’offerta politica propostagli; in secondo e più importante luogo, perché il voto è un diritto e non un dovere. In democrazie di più solida tradizione, come gli Stati Uniti, questo concetto è stato sempre ben chiaro e non ci si è mai allarmati più di tanto, in passato, quando si sono recati alle urne in pochi in tornate elettorali anche importanti. Al contrario, in altri Paesi, come l’Italia, il concetto cozza con una mentalità sedimentatasi negli anni e che ha fatto perdere di vista le distinzioni concettuali su cui si è fondata la politica in età moderna. In sostanza, potremmo dire che chi non ritiene il voto un dovere ha una visione della politica in cui la “libertà negativa” occupa un posto prioritario; mentre gli altri, in una vasta gamma che va dai fautori del democraticismo fino a socialisti e comunisti, ritengono che sia la «libertà positiva» il principio a cui deve rispondere in prima istanza la politica. Che significhi ciò in concreto, lo potremmo dire in poche parole: il liberale ritiene che il potere sia un mezzo mentre il fine siano gli individui, ai quali le istituzioni debbono garantire il più ampio spazio privato possibile per la realizzazione dei loro particolari obiettivi o progetti di vita; mentre gli altri ritengono che la politica debba riempire ogni spazio e l’individuo debba essere subordinato allo Stato e partecipare necessariamente alla vita pubblica della comunità.