Jannik Sinner incorona Joao Fonseca: "Perché lui è speciale"

Il talento riconosce il talento. Jannik Sinner si sta preparando al suo esordio ufficiale agli Internazionali di Roma, dopo la fine della sospensione di tre mesi concordata con la Wada. In questo periodo di stop forzato, i suoi acerrimi rivali non sono riusciti ad acciuffare la volpe in classifica. In compenso, stanno pian piano venendo fuori alcuni giovani molto promettenti. Un esempio? Il brasiliano Joao Fonseca , di cui tutti parlano benissimo.

Nell'attesa di vedere di nuovo Sinner umiliare i suoi avvversari in campo, l'ex fidanzata saluta anzitempo Roma. Anna Kalinskaya è uscita ai trentaduesimi di finale. Decisiva la sconfitta per mano della statunitense Peyton Stearns 6-2, 6-3. Altra grana per la russa, che da quando si è lasciata con l'azzurro ha avuto un contraccolpo psicologico non indifferente. Umiliazioni continue e fiumi di lacrime in campo,