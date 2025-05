David di Donatello, i vincitori. Geppi Cucciari, gelo con Giuli

Il premio per il miglior film, alla cerimonia dei David di Donatello, i più importanti premi del cinema italiano, è andato a "Vermiglio", di Maura Delpero, che a fronte di 14 nomination si è aggiudicato ben 7 statuette, tra cui anche quello per la miglior regia. Un premio storico in quest'ultimo caso, dal momento che è la prima volta - in 70 anni di David di Donatello - che una donna vince come miglior regista.

Elio Germano, invece, ha vinto il suo sesto David per l’interpretazione di Enrico Berlinguer in "Berlinguer – La grande ambizione", mentre Tecla Insolia ha vinto come miglior attrice per "L’arte della gioia", la miniserie diretta da Valeria Golino. Margherita Vicario, poi, ha vinto il premio per il miglior esordio alla regia con "Gloria!", e Valeria Bruni Tedeschi e Francesco Di Leva sono stati premiati come migliori attori non protagonisti, rispettivamente per "L’arte della gioia" e "Familia".