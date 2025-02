La Volta Buona, il figlio di Toto Cutugno sconvolge Caterina Balivo: "Cosa ho scoperto dai diari di papà"

10 febbraio 2025 a

a

a

"Domenico Modugno ci aveva visto lungo". Con queste parole Caterina Balivo accoglie nel salotto de La Volta Buona il suo ospite: il figlio di Toto Cutugno. Niko, presente nella puntata di lunedì 10 febbraio su Rai 1, racconta un aneddoto sul padre: "Ho letto dei diari di mio papà... Quando si è esibito nel 1983, lo ha raggiunto una chiamata di Modugno in cui gli faceva i complimenti e gli diceva: 'tu sarai il mio erede'. Questa cosa qui lo riempì di orgoglio".ù

Il riferimento è al celebre brano L'Italiano. Canzone, che sottolinea la stessa conduttrice, "tra le più cantate all'estero". Immediata la reazione di Niko: "In alcuni Paesi dell’Est pensano che L’Italiano sia l’inno d’Italia". Un'ammissione che strappa un sorriso ai presenti. Per i primi sette anni di vita Niko non ha saputo chi fosse suo padre. Tempo fa, a Mara Venier, il giovane raccontò che gli era stato detto fosse un ingegnere.

La Volta Buona, rivoluzione-Sanremo: l'ultima sfida di Caterina Balivo su Rai 1

Ma non aveva idea che nel mondo si cantassero le sue canzoni. È stato il suo bisnonno a dirgli schiettamente: "Tuo padre è Toto Cutugno". A far emergere la verità un episodio in particolare: "È uscito un articolo sui giornali e me l’hanno dovuto dire. In particolare è stato il mio bisnonno che è venuto da me in camera e mi ha detto: Niko tuo padre è Toto Cutugno".