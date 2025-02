Caterina Balivo, "questo triangolo...": scappa per l'imbarazzo a La volta buona

10 febbraio 2025 a

"Bam bam twist ritmicamente stava insieme a Volevo dirti, feci un mashuppone su Instagram e ricevetti un sacco di like". Donatella Milani, ospite in studio di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1, ammette il suo amore artistico per Achille Lauro, non senza un certo imbarazzo.

"Tu smettila di dire di Achille Lauro - rimprovera la padrona di casa -, che poi dicono che sono una Milf, questa cosa qui... Non lo sono, è perché mi piace come personaggio e come persona. Punto! Pensi che Achille guardi me? Però ci farei un duetto, se parliamo di musica".

"Ah, c'è Manuela Arcuri? Che imbarazzo...": Rkomi fa calare il gelo da Caterina Balivo

A questo punto riprende la parola la Balivo, che pochi minuti prima aveva chiesto al trapper romano, in collegamento da Sanremo dove domani sera salirà sul palco dell'Ariston, ancora una volta in gara al Festival, di raggiungerla in vacanza al mare "a due ore da Roma, un posto pazzesco". Per l'esattezza, la conduttrice Rai aveva precisato che sarebbe stato ospite "mio e di mio marito", ma ormai la mezza gaffe era servita.

"Vuoi venire?". Caterina Balivo e Achille Lauro, proposta "indecente": cala il gelo | Video

"Achille è stato protagonista del gossip, questo triangolo... (quello presunto con Fedez e Chiara Ferragni) Tanto è vero che quando io l'ho invitato al mare poi ho detto 'mio marito! Oddio! Mi sono fatta tutto un...". E presa quasi da riso isterico, si alza dal divanetto e se ne va tra le sghignazzate degli altri ospiti presenti.