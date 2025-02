Sanremo 2025, Al Bano contro Carlo Conti: "Gliene ho mandate tre. No comment". Esplode il caso

11 febbraio 2025 a

a

a

Al Bano Carrisi ha deciso di rompere il silenzio sulla sua mancata partecipazione a Sanremo 2025, spiegando le sue ragioni durante un’intervista a Non Stop News su RTL 102.5, intervista condotta da Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. L’artista ha espresso tutto il suo rammarico per non essere stato selezionato per la gara, nonostante il suo desiderio di chiudere la carriera sanremese con un’ultima partecipazione da concorrente.

"Non sono a Sanremo, lo sanno tutti che non mi hanno voluto a Sanremo perché non ho l’età. Per questo Festival dico solo: no comment, ma comunque viva Sanremo. A Carlo Conti ho mandato tre canzoni, non una. Volevo davvero chiudere la mia carriera da concorrente con Sanremo, ed era un puro atto d’amore che, ancora una volta, volevo delegare a questo Festival. Con Conti abbiamo avuto un incontro nel suo ufficio, ma non voglio più parlarne. Con tutto il rispetto per le cover, il mio disegno era diverso. Grazie per l’invito, ma ho detto no. Se mi avessero detto Al Bano, quest’anno vogliamo fare altro, avrei capito. È una bugia che non ci riproverò più, ho solo detto di avere la sanremite acuta! Dico solo: Evviva Sanremo!", ha rimarcato il leone di Cellino.

Fedez preoccupa i fan, un caso a Sanremo: ecco i suoi occhi sul red carpet | Guarda

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha inoltre rivelato un episodio legato alla sua precedente esperienza sanremese, menzionando Amadeus e un’offerta ricevuta per partecipare alla manifestazione con due celebri colleghi: "Anche Amadeus mi ha detto: vieni, Al Bano, quest’anno ti offro la partecipazione con Morandi e Ranieri. Poi, il prossimo anno, torni in gara'. Io detesto la gente che non mantiene le promesse. Le parole dovrebbero essere sacre", ha concluso. Parole, quelle di Al Bano, che hanno subito suscitato la reazione dei suoi fan, sempre più furibdoni per la sua mancata partecipazione alla kermesse al via questa sera, martedì 11 febbraio.