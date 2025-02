Sanremo 2025, l'urlo per Rose Villain fa discutere: "Sj na petr", ecco che cosa significa

12 febbraio 2025 a

a

a

Rose Villain ha incantato il teatro Ariston in questo Sanremo 2025. La sua performance è stata molto apprezzata dal pubblico in sala e anche dai telespettatori. In tanti hanno notato il piglio deciso della cantante nel portare avanti la sua esibizione. Avvolta in un sensualissimo abito rosso, Rose Villain ha davvero conquistato tutti. Ma i fan si sono fatti sentire non solo dopo l'esibizione, ma addirittura prima. Infatti subito dopo il canonico lancio del titolo della canzone, degli autori e la presentazione del direttore d'orchestra, ecco che dalla platea si sente un urlo fortissimo: "Sj na petr". Una frase in napoletano che in un primo momento sui social era stato interpretato come un insulto.

Nulla di più sbagliato. Infatti quella frase ha un significato ben preciso nel dialetto partenopeo: "Sei una pietra", una roccia. Si tratta di un complimento per chi ha un temperamento forte e spesso spregiudicato nell'affrontare la vita e anche sfide impegnative come quella di esibirsi, microfono alla mano davanti a milioni e milioni di telespettatori. Del resto l’adrenalina di Sanremo per i cantanti è proprio questa: stare davanti a un microfono mentre tutta Italia li ascolata e li giudica. Cinque minuti che valgono molto di più di un concerto davanti a migliaia di persone...