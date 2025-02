Sanremo 2025, Fedez balbetta e fa scena muta: la domanda fuori luogo di Ema Stokholma

12 febbraio 2025 a

Una domanda a Fedez non è passata inosservata. Durante il backstage di Sanremo di Rai Radio 2, Ema Stokholma ha incalzato il cantante, reduce da un periodo complicato: "Anni difficili, immagino", dice la conduttrice radiofonica al cantante visibilmente in difficoltà: "No, ma...". Fedez infatti preferisce non rispondere passando ad altro. E qualcuno su X, sottolinea: "Ve lo chiedo in tutte le lingue del mondo… Non peggiorate di più, siate cordiali".

L'artista, reduce dalla separazione da Chiara Ferragni, aveva già fatto parlare durante Sarà Sanremo. Qui il cantante era apparso confuso e distratto. Poi, per non farsi mancare nulla, i telespettatori hanno sollevato il caso degli occhi. Fedez si è presentato sul palco con le pupille nere e dilatate. Peccato però che fosse solo un trucco di scena.

"Le mie pupille?": Fedez spazza via le maldicenze, ecco la sua spiegazione

Salito sul palco dell'Ariston con il brano "Battito", a raccontare il significato della canzone è stato il diretto interessato: "È una canzone d’amore dedicata a una donna che non esiste e rappresenta la depressione". Secondo il cantante, infatti, bisognerebbe "affrontare i problemi di salute mentale come si fa con qualsiasi altra malattia".