Sanremo 2025, l'incubo che tormenta Fedez all'Ariston: "Spero di reggere"

"Battito è una canzone d’amore e d’odio, è il respiro affannoso della lotta più temuta, quella contro noi stessi e le nostre debolezze". Fedez è tornato sul palco di Sanremo e lo ha fatto con uno stile diverso. Meno glamour e più sobrio. Sicuramente con più emozione, senza però perdere quella voglia di tenersi alle spalle il periodo di depressione dovuto alla rottura con l'ex moglie Chiara Ferragni. Occhi neri a parte - si è poi scoperto che era tutto frutto di lenti a contatto speciali -, il rapper milanese ha deciso di portare solo la sua musica all'Ariston. Niente politica, niente polemica.

"Se riesco ad affrontare tutto questo sarà una cosa positiva, se riesco a reggere, con questo carico ulteriore che si è creato per colpa mia, è comunque molto sfidante, per me ancora di più perché non vengo in un periodo in cui sono proprio Ironman", ha confidato Fedez dopo la sua esibizione.

E così cresce l'attesa per il duetto con Marco Masini. Alla luce della prima esibizione di Fedez, sembra che il giudizio su Bella str*** sia cambiato completamente. E tutti i suoi fan sono curiosi di scoprire cosa scriverà nelle strofe modificate dalla sua penna del brano di Masini.