La Volta Buona, Caterina Balivo gela Tony Effe "Lascia perdere, puzzano"

La vita privata di Tony Effe è stata sviscerata da Caterino Balivo nel corso dell'ultima puntata di La Volta Buona, talk show in onda su Rai 2. Come da prassi, la padrona di casa sta seguendo tutti i concorrenti che partecipano a questa edizione del Festival di Sanremo. E tra questi spicca sicuramente il trapper romano, salito alla ribalta dopo il concertone di Capodanno negato dal sindaco Roberto Gualtieri. Da giorni, però, si vocifera che il bad boy della musica italiana voglia fare una certa proposta alla sua fidanzata Giulia De Lellis. E la domanda fatidica - posta ovviamente sul palco dell'Ariston - prevederebbe anche l'impiego di 4mila rose rosse. Insomma: senza dare troppo nell'occhio.

"Sono un po' arrabbiata con te Tony", ha esclamato subito Caterina Balivo a inizio collegamento. "Non mi hai offerta neanche un maritozzo. Sei stato lì con Noemi e con Ruben a offrire e qui non è arrivato niente", ha proseguito la conduttrice de La Volta Buona. "Guarda, non so veramente che dire. Mi sento in imbarazzo. Vebbé, mi rifarò sicuramente", ha replicato il trapper.

"Un cristiano tranquillissimo". Tony Effe, chi sgancia la bomba al Festival

Ma a un certo punto la padrona di casa ha voluto regalare un consiglio al suo ospite: "Io ho quasi 45 anni, potrei essere tua zia. Mi hanno detto che stavi cercando 4mila rose rosse da regalare a Giulia per San Valentino". Tony Effe, però, è caduto dalle nuvole: "Te l'ho detto io?". Balivo, però, non si è arresa così facilmente: "Semmai fosse vero lascia perdere, perché fanno una puzza tremenda". "Guarda io sono sincero - la replica di Tony Effe -, non mi piace troppo lucrare su questi gesti. Preferisco farli in privato. Le cose ce le teniamo tra di noi".