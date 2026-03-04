Giancarlo Magalli e la cacca: "Palline compatte", il gelo di Caterina Balivo

Non solo le "scimmiette di Stefano De Martino". A La volta buona, su Rai 1, Giancarlo Magalli ha messo a ferro e fuoco lo studio di Caterina Balivo scatenandosi su Sanremo, quello appena concluso e quello del 2027, esibendosi anche in dialoghi surreali con la padrona di casa.

La coda lunga del Festival domina il dibattito in studio. Magalli, storico volto della Rai, dopo aver invitato maliziosamente il prossimo conduttore De Martino ("Sono sicuro che farà molto bene se non si porta dietro qualche scimmietta. A chi mi riferisco? Si tratta di un palco importante quindi deve capire che se si deve portare qualcuno deve essere altrettanto rilevante…"), ha commentato con un certo trasporto una delle immagini più iconiche, per quanto imbarazzanti, della scorsa settimana: Andrea Bocelli che entra all'Ariston in sella a un cavallo bianco. Ingresso trionfale, con finale imprevisto: l'equino infatti ha pensato bene di defecare proprio sul blue carpet, lasciando così un abbondante segno del suo passaggio sul tappeto. Un inserviente, fin troppo solerte, ha quindi spostato il mucchietto maleodorante direttamente a mani nude.

"E’ arrivato a cavallo e durante le prove dovete sapere che ha pure... Capito? C’è stata la benedizione del cavallo", ha spiegato la Balivo non senza imbarazzo. "Là abbiamo visto chi è il vero eroe di Sanremo…Hanno fatto un filmato che è andato solo sui social…E’ andato uno a pulire con le mani, con le maniiiii! E' andato a raccogliere...", aggiunge allusivo Magalli.

"Ma quindi scusa... - azzarda la conduttrice - le feci del cavallo sono dure? Cioè per spostare le feci vuol dire che sono dure... Non lo sapevo". La discussione a questo punto prende una piega scivolosissima: "Non sono delle pietre - replica Magalli versione Alberto Angela -, ma sono compatte. Delle palline...". Buono a sapersi.



