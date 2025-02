Sanremo 2025, la psicologa su Fedez: "Pugno nello stomaco, cosa rivela la sua canzone"

12 febbraio 2025 a

Il brano Battito di Fedez, presentato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025, ha acceso il dibattito sul tema della salute mentale. Un testo crudo e diretto, capace di raccontare senza filtri la sofferenza psicologica, tra dolore, paura e speranza. Un testo per molti versi autobiografico. A sottolinearne la profondità è Claretta Femia, tesoriere dell’Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria, che all’Adnkronos Salute ha spiegato: "Il testo della canzone di Fedez esprime in modo veritiero e diretto, come solo l'arte sa fare, aspetti profondi legati alla condizione di sofferenza psicologica. Emergono emozioni legate alla paura, al dolore e al contempo la speranza nella 'guarigione'. Il riferimento ai farmaci nel brano sottolinea un tema ancora carico di stigma, ma importante nel percorso di cura di chi affronta una condizione di sofferenza psichica. Anche le canzoni possono aiutare a parlarne di più e in modo più consapevole", rimarca.

Anche Angela Quaquero, presidente dell’Ordine degli psicologi della Sardegna e tesoriera del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), ha commentato il pezzo, sottolineando il valore della testimonianza dell’artista: "Descrive la sua depressione" e questo rappresenta "un messaggio di autenticità che si dà alle persone: 'se stai male ne puoi parlare e farti aiutare. Se ne parla Fedez posso farlo anche io'".

L’analisi della psicologa si sofferma poi sull’impatto emotivo del testo: È un pugno nello stomaco", ma al tempo stesso "un messaggio per chi", come Fedez, "convive con un disturbo mentale". E ancora, Quaquero ha evidenziato alcuni passaggi significativi della canzone: "Ho letto le parole della canzone, sono molto forti. Fedez fa riferimento alla serotonina, dice di vedere il bicchiere mezzo pieno con due gocce di veleno, di vedere nero". Tuttavia, c’è un segnale di speranza: "Nel brano c'è un passaggio che fa ben sperare - sottolinea - ed è quel 'vorrei un pezzetto di cielo'. Vuol dire che dentro di sé c'è già la possibilità di pensare a questo cielo. Tutto questo significa che Fedez vuole uscire dalla depressione e che ce la può fare", conclude l'esperta.