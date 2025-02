Sanremo 2025, il pagellone sulla seconda serata: Elodie voto 2, Frassica numero uno è da 10

Alessandra Menzani 13 febbraio 2025 a

10) Nino Frassica, co -conduttore della seconda serata insieme a Malgioglio e Bianca Balti: «Ho preparato un monologo ma me lo fanno dire durante la pubblicità». E poi: «Sono a Sanremo grazie alle mie amicizie in Vaticano e a Palazzo Chigi». Numero uno.



9) Shablo è in gara e non canta, fa “solo” il deejay. Un record. Chapeau.



8) Bianca Balti entra in scena, rasata, senza nascondere i segni della malattia. Ma sempre bellissima. Ricorda quando era stata a Sanremo nel 2013 quando conduceva Fazio: «Sì ma non mi ero divertita».



7) Kekko dei Modà stoico. È stata annullata la conferenza stampa dei Modà perché il leader della band milanese è ancora dolorante dopo la caduta di due giorni fa prima delle prove.

Ma lui non si ritira.



7) Il signore presumubilmente napoletano che ha urlato apprezzamenti a Rose Villain. «Tu si na preta», le ha gridato. Che si potrebbe tradurre in: «Sei una tosta». (per essere fini). Attenzione che in questi tempi l’accusa di catcalling è dietro l’angolo.



6) Alessandro Cattelan presenta con Carlo Conti una serata di Sanremo. Bravo, pulito, asciutto. Ma resta freddo, sempre: un robot. 6-) Elon Musk. Conti ha fatto sapere con fermezza che a Sanremo non lo vuole. Elon, a occhio e croce, se ne farà una ragione.



5) I complottisti del televoto (ne abbiamo anche in redazione): sostengono che ieri hanno fatto cantare tutti i più forti mentre stasera tra i forti c’è solo Olly. Perché? Sarebbe una mossa pensata per concentrare il televoto su di lui e farlo vincere.



4) Damiano David, sex symbol globale, ex Maneskin, si è tagliato i baffi. Errore clamoroso. Però bell’omaggio a Dalla. E il guanto di pizzo rubato a Malgioglio.



3) Maria Tomba delle Nuove Proposte arriva sul palco in pigiama, scalza. Mossa studiata per rimediare un invito al Dopofestival.



2) Elodie in questa nuova versione meno pop (con Dimenticarsi alle 7) gioca palesemente a fare Mina con la voce e le movenze. Forse non è il caso.



1) I tormenti di Al Bano: non perde occasione per sottolineare la sua avversione a Sanremo (tipo la volpe e l’uva): «Non l’ho visto, da me sono venuti due personaggi importantissimi dall’India perché qui a Cellino San Marco dobbiamo aprire un centro ayurvedico. Io quindi della prima serata del Festival di Sanremo ho visto appena due canzoni, i Kolors e Brunori Sas».



0) Tony Effe ha solo due espressioni: quella coi tatuaggi e quella senza tatuaggi.