Sanremo 2025, il video che diventa un caso: "Avete sentito la canzone di Giorgia?", chi la accusa

Non c’è Festival di Sanremo senza almeno un’accusa di plagio. Ci sono passati tutti, grandi e meno grandi, da Ivana Spagna a Francesco Renga, passando per Sottotono, Anna Mena e fino ad Al Bano. Così, anche quest’anno si sollevano dubbi sui brani in gara, in particolare lo fa “Annalu_music”, nome da influencer di Annalisa Giansante, cantautrice, insegnante di canto e autrice per Annalisa Minetti, Valerio Scanu, Jacopo Sarno, Amy Diamond, Sal Da Vinci e altri. Ha anche aperto concerti per artisti quali i Modà, Rossana Casale e Filippo Graziani. Sul suo profilo Instagram vengono approfondite ed analizzate tematiche musicali.

Lei stessa scrive: “E tu lo avevi notato? Quali altre canzoni di questo Sanremo ti ricordano brani del passato?”. In un video, Annalu mette a confronto le canzoni in gara e le associa a grandi brani del passato. Ora, parlare di plagio forse è eccessivo, ma è frequente notare negli arrangiamenti delle similitudini a pezzi già sentiti. E nessuno, o quasi, si salva, nemmeno la grande Giorgia, data per favorita per la vittoria finale. La sua “La Cura Per Me” ha delle nuances che richiamano “La Sera dei Miracoli” di Lucio Dalla, mentre la “Balorda Nostalgia” di Olly fa quasi scopa con “Il Filo Rosso” di Alfa.

I “Cuoricini” della coppia più innamorata dell’Ariston, i Coma Cose, ci riporta ad un’altra grande coppia musicale del Festival, cioè Al Bano e Romina con la loro celebre “Felicità”. “Dimenticarsi alle 7” di Elodie richiama, invece, la leggenda Lucio Battisti con la sua dolce “E penso a te”. L’anno scorso, per restare in tempi recenti, “Un ragazzo e una ragazza” dei The Kolors, in gara anche quest’anno, assomiglia a “Salirò” di Daniele Silvestri e perfino la hit “Tuta Gold” di Mahmood acchiappa referenze melodiche di “Por una como tu” di Paolo Meneguzzi. A voler ascoltare bene, si può sentire sempre ciò che si vuole e, in fondo, le note base della musica restano pur sempre solo sette.