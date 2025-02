Sanremo 2025, ecco chi è il padre di Serena Brancale: clamorose conferme

13 febbraio 2025 a

Serena Brancale ha fatto il suo ritorno a Sanremo a distanza di dieci anni. Dopo il debutto nel 2015 tra le "Nuove proposte", la cantante in gara è tornata con il brano "Anima e Core". Con lei, sul palco, la sorella Nicole. È lei il Maestro che ha diretto l'orchestra. Entrambe laureate al Conservatorio Piccinini di Bari, Nicole e Serena sono figlie di un ex calciatore, ossia Agostino Brancale. Lo sportivo ha giocato nel corso degli anni 80 in squadre di Serie B e C come il Monopoli, la Juve Stabia, il Marsala e il Campania Ponticelli. Nel 1986 si è trasferito alla Salernitana, con cui però non ha collezionato nessuna presenza in partite ufficiali.

Tornata a Sanremo, la Brancale ha detto di essersi ispirata a un altro grande artista: "La mia principale ispirazione è stata Pino Daniele - ammette al Giornale di Sicilia -, un artista che ha sempre mescolato cultura e musica in modo straordinario. Ho voluto creare qualcosa che avesse lo stesso spirito: un sound che unisce tradizione e innovazione".

E dopo dieci anni non può che dirsi "emozionata e carica. Sanremo è una vetrina incredibile e un'esperienza unica. Questa volta torno con più consapevolezza e con un brano che mi rappresenta completamente