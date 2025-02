La Vita in Diretta, Selvaggia Lucarelli gela Matano: "Sento i tuoi ospiti che parlano male di me"

13 febbraio 2025 a

Attimi di imbarazzo totale a La Vita in Diretta, il talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Ospite in studio Selvaggia Lucarelli che, in questi giorni, è diventata la regina incontrastata del gossip e del dissing tra gli artisti in gara a Sanremo. Memorabili le sua dichiarazioni contro Fedez - giudicato dalla firma del Fatto "una Falena" che fa la vittima - e contro Cristicchi, massacrato sui social per via di alcune sue posizioni in contrasto con la maternità surrogata.

Selvaggia Lucarelli è così: un personaggio scomodo, che però è quasi indispensabile nel racconto di eventi nazionali come il Festival di Sanremo. Ma essendo molto divisiva, è quasi abituata a ricevere critiche. Tuttavia, non si sarebbe mai aspettata di ascoltare alcune persone che in diretta televisiva parlassero male di lei alle sua spalle. E la sua reazione è stata clamorosa.

"E questa roba agghiacciante? Basta riabilitare il Falena": Selvaggia Lucarelli, l'apice dell'odio contro Fedez

"Che è successo?", ha chiesto Matano a Selvaggia Lucarelli. "Succede che io sento tutto quello che stanno dicendo i tuoi ospiti su di me. Digli di non farsi sentire perché... uno dice: 'Mamma mia', l'altro dice: 'Aspettava solo questo'. E non è carino...", ha esclamato la penna del Fatto. A quel punto è intervenuta Elettra Lamborghini che, in collegamento, ha placato le male lingue: "Non parlate male di Selvaggia".