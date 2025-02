Sanremo 2025, la stoccata di Follesa a Ferragni: "Posso leggere una lettera alla me bambina?"

13 febbraio 2025 a

Katia Follesa è letteralmente scatenata. Ne ha per tutti. A incominciare da Carlo Conti, con le sue frecciatine molto esplicite al precedente direttore artistico del Festival di Sanremo: "Amadeus non era così simpatico come te". Poi la gag del bob a ricordare tutti i piccoli incidenti capitati in questi giorni a vari concorrenti come Kekko dei Modà e Francesca Michielin. E, ancora, la battuta a sfondo sessuale rivolta al conduttore: "Sei velocissimo in tutto". Imbarazzo sul palco dell'Ariston.

Ma poi, il colpo di scena. Katia Follesa torna a parlare di un argomento che ha fatto molto discutere in questi primi giorni: i monologhi. Nelle edizioni passate il palco dell'Ariston è stato prestato ai vari concorrenti per parlare di politico e argomenti un po' troppo personali, che forse stonavano con il contesto della competizione. E qui la comica si è fatta sentire. Si è presentata con un leggio e ha chiesto a Carlo Conti se poteva leggere il suo monologo. Lui, inflessibile, le ha negato questo privilegio lasciandosi alle spalle vecchie abitudini. E allora Follesa ha lanciato una frecciata clamorosa a Chiara Ferragni. "Posso leggere una lettera alla me bambina?", ha detto. Il riferimento - ovviamente - era all'ospitata dell'ex regina delle influencer e alla sua iniziativa super contestata. Chapeau.