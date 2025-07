Chiara Ferragni, nuova vita: la foto che infiamma il Messico

Chiara Ferragni cambia vita, Paese e continente. Dopo aver archiviato prima l'ex marito Fedez e poi il fidanzato Tronchetti Provera, l'ex regina delle influencer ha deciso di puntare tutto sul lavoro. Ed è ripartita dal Messico. Il motivo? Stando a quanto raccontato da lei stessa sui social, si trova dall'altra parte del mondo per tre shooting destinati a copertine di riviste locali.

"Ieri ho girato tre copertine in un giorno a Città del Messico: record personale", ha spiegato Chiara Ferragni. Tra gli scatti postati dall'influencer, spicca un prima e un dopo, con e senza trucco. Una specie di rinascita, di ripartenza dalla vera versione di sé stessa. Dopo i mesi difficili, tra crisi amorose e fallimenti economici e imprenditoriali.

L'impero di Chiara Ferragni è infatti crollato definitivamente. La società Fenice Retail Srl, che si occupava del ramo retail del brand, ha accumulato perdite per circa 1,2 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, prima di essere chiusa e messa in liquidazione. La crisi economica del marchio di Chiara è stata innescata da quella di immagine, sorta dopo lo scandalo Pandoro Gate che l'ha vista protagonista. Maxi multa da oltre un milione di euro, accuse di frode, sponsor in fuga – tra cui Safilo, Tod’s e Pantene – e migliaia di follower persi.