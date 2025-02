Selvaggia Lucarelli inchiodata dalla signora: "Mandi la gente in galera". La blogger sbrocca: "Via, psicopatica"

14 febbraio 2025 a

Selvaggia Lucarelli protagonista di un acceso botta e risposta fuori dal suo hotel a Sanremo. Tutto ha avuto inizio quando una signora si è presentata davanti all'ingresso. La donna ha accusato la giornalista di "far finire la gente in galera per niente", scatenando la sua reazione. Visibilmente infastidita, Lucarelli ha prima provato a ignorare le provocazioni, ma dopo alcune battute al vetriolo ha perso la pazienza: "Senti, se continui così chiamo i carabinieri quindi vedi di stare attenta. Fate andare via questa psicopatica".

A cercare di tenerla ferma il compagno Lorenzo Biagiarelli. "Ma stai calma, non possiamo parlare con delicatezza?", ha chiesto ancora la signora per poi rincarare la dose: "Ecco cosa sei, non sei capace di parlare con dolcezza. Ti sei rivelata per quella che sei, carina". A immortalare il tutto è stata la diretta interessata che ha poi condiviso sui social il faccia a faccia.

Solo poche ore prima la Lucarelli è stata al centro di un altro botta e risposta. È accaduto durante il DopoFestival con Anna Dello Russo, esperta di moda e ospite fissa del programma, è stata chiamata a commentare i look degli artisti in gara. "Cerco di essere più chiara e sintetica. Però se non mi date lo spazio non vengo più", ha detto rivolgendosi alla Lucarelli che non è rimasta a guardare: "Stiamo tutti in religioso silenzio ad ascoltarti".