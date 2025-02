Sanremo 2025, Geppi Cucciari ridicolizza gli anti-Meloni: "Mando un bacio con il braccio di Elodie"

14 febbraio 2025 a

Si avvicina la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2025. E snodo cruciale nell'avvicinamento è sempre la conferenza stampa che si tiene intorno all'ora di pranzo. Presente ovviamente Geppi Cucciari, che sarà in co-conduzione al fianco di Carlo Conti (il quale ha sganciato una bomba: insieme a lui ad aprire la puntata ci sarà il ritorno alla kermesse di Roberto Benigni).

Ma dicevamo, Geppi Cucciari. L'istrionica conduttrice ha infatti risposto con l'ironia che la caratterizza alla solita domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia. Lucci - cercando sempre di causare l'incidente contro il premier - la ha invitata a mandare un bacio a Giorgia Meloni e la conduttrice ha accettato, replicando con una battuta: "Mando un bacio alla Meloni con il braccio di Elodie", ha detto, strappando sorrisi e risate alla platea.

I classici due piccioni con una fava: il bacio faceva riferimento a Giorgia, intesa come la cantante, la quale si era rifiutata di spedire un bacio al premier; il braccio si riferiva alla risposta di Elodie, "piuttosto che votare Meloni mi taglio una mano". Insomma, una bella lezione di stile, quella data dalla Cucciari a Giorgia ed Elodie.

Quando poi le è stato chiesto di commentare il monologo di Katia Follesa sull’uomo ideale, monologo proposto nella serata sanremese di giovedì, Geppi ha preferito non dire la sua: "Piuttosto mi butto nel canale di Mammarranca. Non mi sembra giusto. Credo che Katia sia stata bravissima ieri sera". Geppi Cucciari come sempre senza fronzoli, dritta nell'evitare qualsiasi tipo di polemica montata ad arte. "Non sopporto parlare di chi non c’è. Sono più capace di dire una cosa vera se è presente", ha concluso.