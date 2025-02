Sanremo 2025, Fedez e Masini cambiano tutto: "Quali barre saltano da Bella str***a"

14 febbraio 2025 a

a

a

Saltano dal testo di Bella Str***a, che Fedez e Marco Masini porteranno sul palco di Sanremo 2025 stasera, le due strofe citate più volte in queste settimane come quelle più esplicite del testo originale e cioè: "Bella str***a/Che hai chiamato la volante quella notte/E volevi farmi mettere in manette/Solo perché avevo perso la pazienza/La speranza, sì, bella str***a".

E ancora: "Mi verrebbe di strapparti/Quei vestiti da put***a/E tenerti a gambe aperte/Finché viene domattina/Ma di questo nostro amore/Così tenero e pulito/Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza/E allora ti saluto, bella str***a, eh".

Le due strofe sono state sostituite dalle barre inedite scritte da Fedez per l'occasione e che hanno immediatamente scatenato il gossip sulla sua vita privata, perché dense di riferimenti a un amore finito e a un dolore profondo, che sembrano riferirsi più che alla sua ex moglie Chiara Ferragni all'amore tormentato per Angelica Montini. "Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto", rappa Fedez, raccontando di una relazione segreta e travagliata. "Ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli", prosegue. E ancora: "Mi hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare/ mi chiedo come tutto può finire ancora prima di iniziare".

Non manca un riferimento ai problemi di salute affrontati da Fedez: ''Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male". La frase conclusiva - "Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole/Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza" - lascia però aperta ogni interpretazione e contribuisce ad alimentare il dibattito sull'identità della 'bella str***a'.