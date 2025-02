Sanremo 2025, Simone Cristicchi canta Battiato? Odio rosso e colata di insulti: "Hai rotto il c***zo"

14 febbraio 2025 a

Dal tiro al piccione tradizionale al "tiro al Simone Cristicchi". Tanto apprezzato dalla critica per la sua canzone in gara al Festival di Sanremo, Quando sarai piccola, quanto massacrato sui social dal pubblico più "di sinistra", che taccia l'artista di essere "fascista" o giù di lì per il suo impegno nel celebrare la memoria delle vittime delle foibe. O, nella migliore delle ipotesi, per essere un cantante "triste" o che specula su una malattia come l'Alzheimer.

Pregiudizi, non critiche. Che si ripetono in maniera ancora più gratuita e clamorosa nella serata dei duetti, perché tirano in ballo pure la sua compagna, Amara. Il cantautore romano e la partner non temono l'ambizione e portano sul palco uno dei più grandi successi di Franco Battiato nonché capolavoro della canzone italiana tutta, La cura. Amara è anche tra gli autori di Quando sarai piccola, una delle canzoni che si candida a un posto nella top five.

Su X, leggere la trafila di commenti taglienti, feroci, spesso oltre l'insulto è francamente avvilente. "Sarà un grande artista Cristicchi, ma a me ogni volta dá sensazione di uno che l'ultima volta che ha visto una doccia, c'erano ancora i Blue", "Cristi’, a na certa pure basta co ste cure…eccheccazzz!!! Manco Checco Zalone", "Non bastava la canzone in gara... Cristicchi doveva scegliere anche una cover leggera… Diamoci una martellata sui cog***i", "Comunque la cover di Cristicchi niente di che è solo che La cura è una canzone bellissima di per sé", "Cristicchi ha bisogno di qualcuno che lo porti in giro a divertirsi, "Mi fa inc***re tantissimo che Cristicchi abbia sta voce dimostrata negli anni e con questa esibizione di oggi e porti una canzone (quella in gara al festival intendo) con un testo stupendo cantata di me***a perché l'ha fatta recitata? Perché?!!", "La ventata di briosità che ci sta regalando Cristicchi in questa edizione", "La moglie di Simone Cristicchi si chiama Amara. Di cognome fa come la vita!", "Dopo che Cristicchi si è esibito con una artista che ha cantato in arabo verrà scaricato dalla destra e verrà accusato di essere un terroristah che vuole islamizzareh l'Italiah", "Cristicchi canta di Alzheimer, di "Cura per non farti invecchiare", ma apriti una rsa e non ci rompere il caz***o", "Cristicchi è il classico che telefona in comune se gli cadono in giardino le foglie dell’albero dei vicini", "La cura è la mia canzone del cuore e mi mette i brividi sempre ma amara sì Cristicchi no (mi ha ucciso la canzone)".