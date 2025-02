Sanremo 2025, Fedez cambia "Bella str***" e attacca l'amante: cosa è successo

Fabrizio Biasin 15 febbraio 2025 a

a

a

E alla fine dopo le chiacchiere e le polemiche abbiamo sentito la versione targata Fedez di Bella Stronza. Come era ampiamente previsto nessun cenno alla strofa “incriminata”, l’ultima, quella del «mi verrebbe di stracciarti quei vestiti ecc ecc», tagliata del tutto come un po’ quasi tutto il resto.



Il risultato è stato un rap pone targato Federico Lucia in cui il cantante senza mai citarla - fa riferimento alla sua storia passata, non tanto quella ufficiale con Chiara Ferragni, quanto a quella clandestina.

Quali barre saltano da Bella str***a. Fedez e Masini cambiano tutto prima di salire sul palco del Festival

«Ti ho scritto quattro pagine, mi hai risposto con due righe/ Sei una statua di sale appoggiata sulle mie ferite». E ancora: «Baciarsi e dirsi ti amo/ Sì ma farlo di nascosto». E poi: «Mi hai detto che solo la ragione per cui tu non riesci più ad amare». E infine: «Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza».Ah, l’amore. In compenso arrivano buone notizie sul fronte giudiziario: nell’ambito del pestaggio Iovino il pm ha chiesto l’archiviazione per il cantante.