Sanremo 2025, la serata cover? Oltre un milione di euro in gioielli: ecco chi li ha indossati

A Sanremo 2025 non si è parlato d’altro che del collana-gate. Durante la terza serata, Tony Effe è stato costretto a rinunciare alla sua collana Tiffany collezione Hardwear in oro giallo da 71.000 euro, ritenuta dalla Rai pubblicità occulta.

Ma il rapper non ha incassato il colpo in silenzio. Dopo aver dichiarato a Cattelan durante il dopofestival di voler abbandonare la competizione, poco prima della quarta serata si è sfogato direttamente con Carlo Conti su Instagram, scrivendo: “Se mi levano i gioielli, sali tu a cantare”. Una frecciatina che ha scatenato il web e alimentato ancora di più la polemica.

"Stasera non ti facciamo parlare". Frecciata di Tony Effe a Carlo Conti: il caso che scuote Sanremo

E alla fine, la collana c’è stata… ma con un’astuta trasformazione! Per la serata cover, Tony ha trovato un modo creativo per aggirare la censura: ha sfoggiato un foulard d’oro, un capolavoro di Elsa Peretti per Tiffany, dal valore di 50 mila euro. Ma non si è fermato qui: per dimostrare che nessuno gli può impedire di brillare, ha completato il look con orecchini in oro e diamanti di Alessandro Bernini -il gioielliere monegasco delle star- da 50 mila euro, una spilla a forma di rosa sempre di Elsa Peretti per Tiffany da mille euro. E per non smentirsi c’era anche una vera collana della stessa collezione di quella censurata ma in oro giallo e diamanti, usata come catena per i pantaloni da 85 mila euro oltre a 25 mila euro di anelli sempre firmati Tiffany.

Un messaggio chiaro e diretto: i gioielli per Tony Effe non sono un accessorio, ma un marchio di fabbrica a cui non può ma soprattutto non vuole rinunciare. E ora la domanda è: Tony ha vinto la sfida indossando non una, ma ben due collane, o ha perso per aver dovuto camuffarle nel suo look?