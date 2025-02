Sanremo 2025, "posso?": Fedez finisce di cantare, la frase che commuove il Festival

16 febbraio 2025 a

"CODICE 23. Comunque vada è stato un viaggio bellissimo". Fedez preannuncia così la sua ultima serata sul palco del Festival di Sanremo, con un post sui social quasi "rilassato" e sereno.

Ma sul palco dell'Ariston, il rapper milanese è ancora teso: sudato, con gli occhi chiusi per il primo minuto buono, l'ex marito di Chiara Ferragni (travolto dal gossip per tutta la settimana, per finire con il duetto con Marco Masini sulle note di Bella str***za) esegue una versione tirata, emozionata della sua Battito.



Quando riapre gli occhi, sorpresa, per la prima volta da martedì scorso Fedez è senza le lenti a contatto nere che avevano caratterizzato le prime due esibizioni. Alla fine, è come un cerchio che si chiude.

Al termine della sua esibizione, Fedez ha quindi chiesto di poter dedicare un pensiero a un amico, il produttore Fausto Cogliati, morto lo scorso 14 gennaio a 66 anni. "Volevo ricordare una persona che oggi avrebbe compiuto gli anni - ha detto, commosso - che ha aiutato me e tanti altri artisti che sono saliti su questo palco a realizzare i propri sogni. Un saluto a Fausto Cogliati e a tutta la sua famiglia".